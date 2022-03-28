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Порошенко закликав ЄС до нафтового ембарго проти Росії

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Понеділок 28 березня 2022 20:27
Порошенко закликав ЄС до нафтового ембарго проти Росії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав європейських союзників запровадити ембарго на російську нафту і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка в ефірі польського телеканалу Polsat News

"Потрібне ембарго. Ембарго - це в першу чергу про припинення фінансування Путіна. На жаль, зараз Європа фінансує Путіна в три-чотири рази більше, ніж Україну. Це неприпустимо", - наголошує Порошенко.

На його думку, нам потрібен ленд-ліз, так само як у 1941 році - все від продовольства до амуніції.

"Друге: не стільки закрийте небо, адже ми розуміємо статус нейтралітету, а надайте нам літаки, включаючи польські літаки, дайте нам системи протиповітряної оборони, дайте їх нашим солдатам, нашим пілотам - і ми закриємо небо. Третій пункт - це другий фронт, все окрім солдатів. Під другим фронтом я маю на увазі у тому числі санкції", - пояснив Порошенко.

Також він переконаний, що Україні необхідно тримати відкриті двері для України в Обʼєднаній Європі.

"Ми маємо отримати статус країни-кандидата в Європейський Союз до кінця року", - переконаний Порошенко.

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