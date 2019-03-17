Порошенко закликав не допустити сценарію зриву виборів

За його словами, всі дуже добре знають ставку цьогорічних виборів

Президент Украины Петр Порошенко призвал не допустить сценария срыва выборов 2019. Об этом он сказал во время общения с жителями Киева 17 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что до выборов, которые состоятся 31 марта, осталось фактически две недели. При этом, по мнению Порошенко, ошибочно считать этот день только днем выборов президента.

"Если бы так было просто, разве бы кипели такие страсти? Разве бы лилось столько грязи? Разве бы делались попытки раскачать улицу и спровоцировать кровопролитие?", - сказал Порошенко.

По его словам, все очень хорошо знают ставку нынешних выборов. "Сможем ли сохранить реальную независимость от России? Способны ли мы противостоять попыткам Кремля вновь покорить Украину и сделать ее если не частью, то сателлитом империи? Допустят ли украинцы реванш пророссийских сил и победу удобных для России кандидатов на выборах президента и Верховной рады – как явных, так и скрытых? Продолжит ли Украина путь в Европейский Союз и НАТО? Ибо только будучи их полноправным членом, можно гарантировать подлинную независимость и безопасность страны", - отметил он.

Порошенко добавил, что также важным является вопрос, отдадут ли избиратели свое государство "популистам и марионеткам олигархов-беглецов и тем самым сделают абсолютно напрасными все страдания, которые вынесли на собственных же плечах в борьбе с агрессором и глубоким кризисом, вызванным войной".

"Вот на такие вопросы нам предстоит дать ответ именно сейчас в течение этих двух недель и 31 марта. Целой украинской нации надо будет дать ответ путем широкой публичной дискуссии... И каждому гражданину – один на один с избирательной урной, за ширмой кабинки для голосования", - отметил он.

Президент подчеркнул: "Мы знаем ставку нынешних выборов. И наш извечный враг тоже знает. Он маскируется. Он способен мимикрировать. Он попытается надевать разные маски, втираться в доверие. Он появляется не обязательно только в образе увешанного гранатами путиноида или пропагандиста "русского мира". Для него не проблема и воскликнуть "Слава Украине!", и "Слава нации", или даже "Смерть врагам!", или "Позор!". Не искренне конечно, а когда надо поработать на телекамеру – только на это их и хватит".

Он отметил, что именно в этом убеждают некоторые события последних недель, когда кампанию из общения с избирателями пытаются перевести в формат уличных беспорядков.

"Это уже даже не грязная предвыборная технология. Это попытка поставить под угрозу само проведение выборов, сорвать их. И это точно не украинский сценарий", - сказал президент.

"Обязанность украинской власти – этого сценария никак не допустить. Его авторы и заказчики, спонсоры и исполнители всеми правдами и неправдами провоцируют нас на применение грубой физической силы. Но именно потому что мы сильные, мы не будем давать им такого подарка", - добавил Порошенко.

Отметим, по данным полиции, в мероприятиях на Михайловской площади сегодня приняли участие около 25000 человек.