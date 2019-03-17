Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За його словами, всі дуже добре знають ставку цьогорічних виборів

Президент України Петро Порошенко закликав не допустити сценарію зриву виборів 2019. Про це він сказав під час спілкування з жителями Києва 17 березня, повідомляє прес-служба глави держави.

Він нагадав, що до виборів, які відбудуться 31 березня, залишилось фактично два тижні. При цьому, на думку Порошенка, помилково вважати цей день лише днем виборів президента.

"Якби так було просто, хіба б вирували такі пристрасті? Хіба б лилося стільки бруду? Хіба б чинилися спроби розкачати вулицю та спровокувати кровопролиття?", - сказав Порошенко.

За його словами, всі дуже добре знають ставку цьогорічних виборів. "Чи зможемо зберегти реальну незалежність від Росії? Чи здатні ми протистояти спробам Кремля знову підкорити Україну і зробити її якщо не частиною, то сателітом імперії? Чи допустять українці реванш проросійських сил та перемогу зручних для Росії кандидатів на виборах президента та Верховної ради – як явних, так і прихованих? Чи продовжить Україна шлях до Європейського Союзу та НАТО? Бо лише будучи їхнім повноправним членом, можна гарантувати справжню незалежність та безпеку країни", - зауважив він.

Порошенко додав, що також важливим є питання, чи віддадуть виборці свою державу "популістам і маріонеткам олігархів-втікачів і тим самим зроблять абсолютно марними всі страждання, які винесли на власних же плечах у боротьбі з агресором та глибокою кризою, що її спричинила війна".

"От на такі питання нам належить дати відповідь саме зараз протягом цих двох тижнів і 31 березня. Цілій українській нації треба буде дати відповідь шляхом широкої публічної дискусії… І кожному громадянину – сам-на-сам з виборчою урною, за ширмою кабінки для голосування", - зауважив він.

Президент підкреслив: "Ми знаємо ставку цьогорічних виборів. І наш одвічний ворог теж знає. Він маскується. Він здатний мімікрувати. Він спробує вдягати різні маски, втиратися у довіру. Він являється не обов’язково лише в образі обвішаного гранатами путіноїда чи пропагандиста "русского мира". Для нього не проблема вигукнути і "Слава Україні!", і "Слава нації"", чи навіть "Смерть ворогам!", чи "Ганьба!". Не щиро звичайно, а коли треба попрацювати на телекамеру – тільки на це їх і вистачить".

Він зазначив, що саме в цьому переконують деякі події останніх тижнів, коли кампанію із спілкування з виборцями намагаються перевести у формат вуличних заворушень.

"Це вже навіть не брудна передвиборча технологія. Це – спроба поставити під загрозу саме проведення виборів, зірвати їх. І це точно не український сценарій", - сказав президент.

"Обов’язок української влади – цього сценарію ніяк не допустити. Його автори й замовники, спонсори й виконавці усіма правдами й неправдами провокують нас на застосування грубої фізичної сили. Але саме тому що ми сильні, ми не будемо давати їм такого подарунку", - додав Порошенко.

Зазначимо, за даними поліції, у заходах на Михайлівській площі сьогодні участь взяли близько 25000 осіб.