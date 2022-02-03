Порошенко закликав дати Україні зброю, назвавши цей крок "чудовим стримуючим фактором"

"Ми можемо захистити нашу землю, якщо на нас нападуть. Ми не очікуємо, що американці чи італійці прийдуть воювати за нас. У нас 250 тис. солдатів, а за тиждень можемо отримати 500 тис. Сильних і мотивованих. Нам потрібні лише більш сучасні системи оборони, наприклад, щоб Росія не відключила наші комунікації. Росіяни знають, що можуть заплатити високу ціну, якщо стрілятимуть зі своїх "Градів", - говорить Порошенко.

П’ятий президент також розповів, як одна тільки думка про "Джавеліни" свого часу спричинила паніку в російських підрозділах.

"Коли я, був президентом, купив у США нові протитанкові ракети "Джавелін", домовленість з Білим домом полягала в тому, що я не буду мати їх на передовій. Їх тримали у сховищі. Але публічно я сказав, що вони будуть у кожній українській бригаді. Ви знаєте, що наступного дня російські танкісти відмовилися йти на кордон? Вони боялися бути стертими в порох. Це психологічна війна, постачання зброї з-за кордону є відмінним стримуючим фактором", - пояснює Петро Порошенко.

За словами політика, попри те, що Росія має одну з найсильніших армій у світі, але ЗСУ мають досвід і покликані захищати не лише українців, а й європейців.

"Завтра Росія здатна увійти в будь-яку з ваших країн, як це зробила з нами. До Латвії, Естонії, Польщі. Або в Боснії: як далеко Боснія від Італії? - запитав Петро Порошенко. - Згадайте, що сказав Черчілль: якщо ви хочете миру, ви можете капітулювати за дві години, і через дві години у вас буде мир, але у вас не буде країни, суверенітету, свободи, народу, у вас більше нічого не буде".