Порошенко визнав необхідність відкритих військових закупівель, - Луценко

За словами Луценка, президент України визнав неправильним закупівлю на закритих тендерах

Юрий Луценко заявил, что президент Украины Петр Порошенко признал, что военные закупки не должны происходить на закрытых тендерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Генпрокурора Луценко в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

Так, он отметил, что Порошенко признал неправильным закупку оборудования на закрытых тендерах.

"Как член СНБО процитирую вам слова президента. Он считает, что да, действительно, мы все, руководство государства и члены Совета Нацбезопасности, упустили тот момент, когда от ручного управления строительства армии, потому что такой был период - надо было с колес идти на фронт, был момент, когда армии просто не существовало, перейти к нормальной системной работе на открытых тендерах по большинству позиций. Почему автомобили покупаются на закрытых тендерах? Бог его знает. Почему палатки покупаются там, почему другое оборудование несекретне закупается на закрытых тендерах. Здесь президент признал, что это неправильно", - заявил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что Закон о закупке услуг оборонного назначения предоставил США возможность продолжить техническую помощь для Вооруженных сил Украины.

РБК-Украина сообщало, что Парубий во время встречи со Специальным представителем Государственного департамента США Куртом Волкером заявил, что Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе вооружения.