Порошенко визнав необхідність відкритих військових закупівель, - Луценко

Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

За словами Луценка, президент України визнав неправильним закупівлю на закритих тендерах

Юрій Луценко заявив, що президент України Петро Порошенко визнав, що військові закупівлі не мають відбуватись на закритих тендерах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Генпрокурора Луценка в ефірі програми "Право на владу" на "1+1".

Так, він зазначив, що Порошенко визнав неправильним закупівлю обладнання на закритих тендерах.

"Як член РНБО процитую вам слова президента. Він вважає, що так, дійсно, ми всі, керівництво держави і члени Ради Нацбезпеки, проґавили той момент, коли від ручного управління будівництва армії, бо такий був період - треба було з колес іти на фронт, був момент, коли армії просто не існувало, перейти до нормальної системної роботи на відкритих тендерах за більшістю позицій. Чому автомобілі купуються на закритих тендерах? Бог його знає. Чому намети купуються там, чому інше обладнання несекретне купується на закритих тендерах. Тут президент визнав, що це неправильно", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Закон про закупівлю послуг оборонного призначення надав США можливість продовжити технічну допомогу для Збройних сил України.

РБК-Україна повідомляло, що Парубій під час зустрічі із Спеціальним представником Державного департаменту США Куртом Волкером заявив, що Україна розраховує на підтримку США у питанні озброєння.