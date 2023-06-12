Порошенко привез в волонтерскую пекарню электропечь – вместо уничтоженной россиянами

Волонтерская пекарня в Херсоне снова может работать на полную мощность. Пятый президент Петр Порошенко во время поездки с гуманитарным грузом привез новую профессиональную печку вместо разбитой во время российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

По его словам, ушло несколько дней, чтобы найти и привезти в Херсон новое оборудование.

Команда Порошенко, кроме печки, в первые дни после подрыва Каховской ГЭС также организовала несколько гуманитарных конвоев и привезла более 150 тонн помощи, которую далее передают эвакуированным.

"У наших врагов есть много ужасных варварских "традиций войны". Одна из них - лишать людей хлеба. Во время Голодоморов, во время оккупации, и даже сейчас. Есть у них такое помешано извращенное желание - мучить людей голодом. Разбомбить, иссечь здание обломками. , сокрушить оборудование - это то, что сделали россияне. Но нас ничего не остановит. Наших пекарей ничего не остановит. Херсонскому непокоренному хлебу - быть", - подчеркнул Порошенко.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Седьмые сутки происходит ликвидация последствий в зоне подтопления, в которую попали 80 населенных пунктов, расположенных на правом и левом берегу Днепра в Херсонской области. Оккупанты, которые сначала заявили о "внезапном" повышении уровня воды, якобы начали "эвакуацию". Но по факту она не проводится, люди вынуждены сидеть на крышах затопленных домов без возможности спастись.

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