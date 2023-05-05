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Порошенко привез на южный фронт электронику для подразделения ПВО

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" передали в подразделения противовоздушной обороны на южном фронте средства электроники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко.

В грузе - компьютеры, мониторы, планшеты и прочее.

"Сейчас пришло оборудование для работы с военной информацией. Starlink, видеонаблюдение - все крайне важно. Потому что часто мобильные группы диверсантов пытаются к нам подойти, и мы их отслеживаем средствами наблюдения. И можем отбить нападение", - объясняют бойцы.

По словам Порошенко, на следующий раз в подразделение привезут передвижную авторемонтную мастерскую. Также наладили производство антиланцетных сеток, тоже первыми пойдут в эту роту.

Такую же партию электроники передали и морским пехотинцам, с которыми команда Порошенко поддерживает постоянную связь, обеспечивая их всем необходимым.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль скоординировал с министром обороны Британии Беном Уоллесом шаги, необходимые для украинского контрнаступления.

О том, почему наступление Украины может стать переломным, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Петр ПорошенкоПВО