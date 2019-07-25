Порошенко прийшов на допит в ГБР

П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Спікер ДБР Анжеліка Іванова в ефірі каналу "112 Україна" сказала, що слідчі почали допитувати Порошенко у справі купівлі-продажу столичного заводу "Кузня на Рибальському".

"У зв'язку з тим, що повістка на сьогодні була, зараз почали допит. Це однозначно більше години триватиме. Я особисто провела Петра Олексійовича, слідчий ого зустрів, допит почався", - зазначила прес-секретар.

Перед входом в будівлю ДБР Порошенко повідомив журналістам, що ні він, ні його представники жодного разу не отримували жодного документа з викликом.

"Незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч у мене призначена на 15:00, я змушений був перенести її і реагувати на ті інсинуації, які запускає і пан Портнов, і окремі представники ДБР, і сьогодні з'явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова та його поплічників з Російської Федерації для того, щоб дискредитувати Україну У них цього точно не вийде", - сказав Порошенко.

У той же час директор ДБР Роман Труба в своєму на Telegram-каналі повідомив, що допит Петра Порошенка перенесено на 8 серпня. Він також пригрозив п'ятого президента "примусовим приводом", якщо він з'явиться на допит. За його даними, допит перенесли на прохання адвокатів Порошенко.

Нагадаємо, 24 липня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув в Державне бюро розслідувань. Візит став несподіваним для співробітників ДБР, які чекали його 25 липня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Держбюро розслідувань викликали п'ятого президента Петра Порошенка на допит 17 липня, однак він не прийшов.

Крім того, заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов подавав в ГБР заяви про відкриття кримінальних справ з приводу дій Порошенка. Труба раніше говорив, що заяви Портнова стосуються економічних злочинів" Порошенко та введення воєнного стану.