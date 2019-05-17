Порошенко прийняв відставку Єлісєєва з посади заступника глави АП

Президент України Петро Порошенко прийняв відставку Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента. Про це йдеться в указі №231/2019 від 16 травня.

"Звільнити Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, вчора Єлісєєв подав у відставку.

"Так, ця інформація (про відставку, - ред.) відповідає дійсності. Сьогодні, коли була оголошена дата інавгурації, я подав президенту прохання про відставку. Таким чином я хочу очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика", - сказав він.

Єлісєєв заявив про готовність допомагати своєму наступникові радами і розповісти про пріоритети у роботі на цій посаді.

"Я навіть готовий покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю", - сказав він, додавши, що готовий в міру можливостей допомагати і радити.

Єлісєєв з 15 липня 2015 року обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України.