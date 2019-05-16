ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єлісєєв подав у відставку з посади голови АП

Новини » Політика    16.05.2019 - 19:34
Єлісєєв подав у відставку з посади голови АП
Фото: Костянтин Єлісєєв (РБК-Україна)

Єлісєєв заявив, що хоче очистити простір для нової команди

Заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку. Про це він сказав на телеканалі "Прямий".

"Так, ця інформація (про відставку, - ред.) відповідає дійсності. Сьогодні, коли була оголошена дата інавгурації, я подав президенту прохання про відставку. Таким чином я хочу очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика", - сказав він.

Крім того, Єлісєєв заявив про готовність допомагати своєму наступникові радами і розповісти про пріоритети у роботі на цій посаді.

"Я навіть готовий покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю", - сказав він, додавши, що готовий в міру можливостей допомагати і радити.

Сьогодні ЗМІ повідомляли заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

Єлісєєв з 15 липня 2015 року обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України.

Нагадаємо, раніше Олексій Філатов залишив посаду заступника глави Адміністрації президента України

 

Україна не буде домовлятися з бойовиками щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі, - Єлісєєв Україна пропонує Польщі скоротити "чорні списки", - АПУ
Новини України Костянтин Єлісєєв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся