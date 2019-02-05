Порошенко накаже Держприкордонслужбі не пропускати спостерігачів від Росії

Таким чином планується запобігти прибуттю до України росіян як спостерігачів на виборах він міжнародних організацій

Пограничной службе Украины будет дан приказ не пропустить группу российских наблюдателей на выборы в Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Президент пояснил, что именно таким образом планируется физически предотвратить прибытию в Украину россиян в качестве наблюдателей от международных организаций.

"Я вам хочу сказать, что я как президент Украины дам приказ, как верховный главнокомандующий, Пограничной службе Украины – не запустить (российских наблюдателей, - ред.). Гарантирую вам, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", - заявил Порошенко.

Напомним, по информации Службы внешней разведки Украины российские власти дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.