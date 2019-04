Порошенка запросили на конференцію YES у вересні

Правління Ялтинської європейської стратегії (YES) запросило президента Петра Порошенка на конференцію у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Як зазначається, Порошенко зустрівся з правлінням Ялтинської європейської стратегії (YES). У ході зустрічі члени правління YES відзначили проведення чесних та прозорих виборів президента України, наголосивши, що вони відбуваються у повній відповідності до виборчих стандартів БДІП/ОБСЄ. Главу держави запросили взяти участь у вересневій конференції YES.

Президент підкреслив, що ці вибори є надзвичайно важливими для України, оскільки мова йде про незалежність, суверенітет України.

"Ці вибори є життєво важливими для нашої країни. Україна бореться за свій суверенітет і незалежність в умовах російської агресії і втручання держави-агресора в хід виборчої кампанії", - зазначив Порошенко. Він підкреслив, що критично важливим є продовження реформ на шляху до повноцінного членства в НАТО та майбутнього членства в Європейському Союзі.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відзначив високий рівень демократії, яку продемонструвала Україна під час виборів президента та привітав Порошенка з успішним впровадженням реформ в Україні.

"Я хочу привітати з вільними і чесними виборами, що є надзвичайно важливим для поваги Україні в світі. Але я також хочу привітати вас, пане президенте, з реформами, які були впроваджені протягом останніх чотирьох-п’яти років. Нам треба чітко усвідомити, що Україна досягла в реформах набагато більшого за останні роки, ніж за всю свою історію незалежності", - підкреслив Расмуссен та висловив сподівання, що президент продовжить свій шлях реформ задля приєднання України до НАТО та ЄС.

В свою чергу, прем’єр-міністр Швеції (1991-1994), міністр закордонних справ Швеції (2006-2014) Карл Більдт відзначив високий рівень організації виборчого процесу та привітав президента України з демократичними виборами, перший тур яких відбувся 31 березня поточного року.

"Я хочу привітати вас в двох моментах. Ці вибори були чесні і абсолютно вільні. Ми добре пам’ятаємо часи, п’ять років тому, коли Україна була близька до політичного, військового та фінансового колапсу", - наголосив Карл Більдт та зазначив, що про це свідчать усі міжнародні спостерігачі, які у великій кількості спостерігали за першим туром президентських виборів в Україні.

Президент України підкреслив, що попри постійне агресивне втручання Росії, Україні вдалося забезпечити чесні вибори без російських спостерігачів, які "зазвичай готують свої звіти ще до дня голосування".

Сторони також обговорили важливість виборів в Україні для всього європейського континенту, його безпеки та розвитку. Окремо було обговорено питання координації спільних дій щодо протидії російському втручанню у виборчий процес в Україні.