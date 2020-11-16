Порошенко представив план порятунку від коронавірусної кризи

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" представив план порятунку України від кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Порошенко вимагає негайно припинити нецільове використання коронавірусного фонду і спрямувати всі кошти на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців.

Про це йдеться у відеозверненні Порошенка на сторінці у Facbook.

"Перша частина антиковідного плану "Європейської солідарності" - вимога негайно припинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на цілі, не пов’язані із медичними питаннями", - заявив Порошенко.

За його словами, політсила вже подала законопроект, який зобов’язує відновити Фонд і залишок у 27 мільярдів гривень спрямувати винятково на боротьбу з ковідом. Зокрема, на безкоштовне тотальне тестування, як це робиться в Словаччині і Австрії, на безкоштовні ліки згідно з медичними протоколами лікування цієї хвороби і на безкоштовні маски для тих, кому вони не по кишені.

Також Порошенко переконаний, що слід гарантувати їм страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою, а не лише у разі смерті від неї.

"Вимагаємо виплатити кошти сім’ям усіх медиків, які віддали свої життя, захищаючи нас з вами. Наразі йдеться про 238 родин. За страхування медичних працівників ми боремось ще з березня, коли я підписав відповідний законопроект", - говорить Порошенко.

Крім того, він закликав забезпечити у повному обсязі обіцяні 300-відсоткові доплати медпрацівникам.

"Доплата означає, що в рази множиться уся ставка медика, задіяного у боротьбі з ковідом. Якщо вона 8000 гривень, то отримати він має 24000, а не дві-три тисячі доплати, як зараз. Бо своїм життям медики ризикують протягом усієї зміни", - наголошує Порошенко.

Крім того, "ЄС" вимагає відкрити для загального доступу, - незалежно від посади та статусу хворого, - усі відомчі лікарні, хоча б на час ковіду, але зараз. Зокрема МВС, СБУ, "Укрзалізниці", Держуправління справами - "Феофанію".

Партія також вимагає забезпечити доступ кожного ліжка до кисню, насамперед за допомогою кисневих станцій та концентраторів. Вести окремий публічний статистичний облік реанімаційних ліжок із забезпеченням киснем.

Слід продовжити на 2021 рік застосування податкової знижки для фізичних осіб та особливостей оподаткування юридичних осіб, які надають благодійну безкоштовну допомогу закладам охорони здоров’я на боротьбу з ковідом.

"Видатки родин на тести та лікування ковіду пропонуємо вираховувати з бази оподаткування фізичних осіб", - додає Порошенко.

За його словами, найближчими днями "Європейська солідарність" оприлюднить окремий план підтримки фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу, які найбільшою мірою потерпають від різних карантинних обмежень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 9 832 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Додамо, на початку листопада вчені НАН України прогнозували, що до середини листопада щоденна кількість нових випадків COVID-19 в країні сягатиме 11 тисяч.