Порошенко представил план спасения от коронавирусного кризиса

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" представил план спасения Украины от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Порошенко требует немедленно прекратить нецелевое использование коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей.

Об этом говорится в видеообращении Порошенко на странице в Facbook.

"Первая часть антиковидного плана "Европейской солидарности" - требование немедленно прекратить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на цели, не связанные с медицинскими вопросами", - заявил Порошенко.

По его словам, партия уже подала законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с ковидом. В частности, на бесплатное тотальное тестирование, как это делается в Словакии и Австрии, на бесплатные лекарства в соответствии с медицинскими протоколами лечения этой болезни и на бесплатные маски для тех, кому они не по карману.

Также Порошенко убежден, что следует гарантировать им страхование на случай заболевания коронавирусной болезнью, а не только в случае смерти от нее.

"Требуем выплатить деньги семьям всех медиков, которые отдали свои жизни, защищая нас с вами. Сейчас речь идет о 238 семьях. По страхованию медицинских работников мы боремся еще с марта, когда я подписал соответствующий законопроект", - говорит Порошенко.

Кроме того, он призвал обеспечить в полном объеме обещанные 300-процентные доплаты медработникам.

"Доплата означает, что в разы умножается вся ставка медика, задействованного в борьбе с ковидом. Если она 8000 гривен, то получить он должен 24000, а не две-три тысячи доплаты, как сейчас. Потому что медики рискуют своей жизнью в течение всей смены", - отмечает Порошенко.

Кроме того, "ЕС" требует открыть для общего доступа, - независимо от должности и статуса больного, - все ведомственные больницы, хотя бы на время ковида, но сейчас. В частности МВД, СБУ, "Укрзализныци", Госуправления делами - "Феофанию".

Партия также требует обеспечить доступ каждого к кровати кислорода, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом.

Следует продлить на 2021 год применение налоговой скидки для физических лиц и особенностей налогообложения юридических лиц, оказывающих благотворительную бесплатную помощь учреждениям здравоохранения на борьбу с ковидом.

"Расходы семей на тесты и лечение ковида предлагаем вычитать из базы налогообложения физических лиц", - добавляет Порошенко.

По его словам, в ближайшие дни "Европейская солидарность" обнародует отдельный план поддержки физических лиц-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени страдают от различных карантинных ограничений.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 832 новых случаев коронавируса. Больше всего новых больных в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.

Добавим, в начале ноября ученые НАН Украины прогнозировали, что к середине ноября ежедневное количество новых случаев COVID-19 в стране достигнет 11 тысяч.