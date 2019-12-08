Порошенко застеріг від поступок Путіну на нормандській зустрічі

На акцію "Червоні лінії" десятки тисяч громадян вийшли з метою донести учасникам переговорів у нормандському форматі спільну позицію: жодних поступок країні-агресору та її лідеру Володимиру Путіну не може бути. Про це п’ятий президент Петро Порошенко заявив під час виступу на Всеукраїнському віче.

"Ми всі зібрались тут для того, щоб голос з київського віче був почутий в Парижі. Був почутий Ангелою Меркель – надійним другом України, з якою я зустрічався два тижні тому на з`їзді Європейської народної партії у Загребі. Де ми отримали чітку позицію Німеччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Порошенко.

Він подякував канцлеру Німеччини за послідовну підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Ми за те, щоб з нами був народ Франції. І це повідомлення Емманюелю Макрону, президенту Французської Республики. Не можна йти на будь-які поступки Путіну, поки не буде звільнений останній клаптик української землі", – наголосив Порошенко.

"Ми тут, щоб голос звідси був почутий і українським президентом. Це надзвичайно важливо. У нас є підстави наполягати на цьому. Всі пам‘ятають його прагнення стати на коліна перед Путіним? Цього не можна робити", - додав політик.

Нардеп закликав продовжувати доводити світові, що відповідальність за війну лежить на Кремлі і особисто на Путіні.

"Нам говорили: "закінчити війну дуже просто, треба просто перестати стріляти". Майже 8 місяців пройшло, і нарешті прийшло протверезіння, що центр війни – у Росії", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

Він зазначив, що мир - це "коли російські війська підуть геть з нашої землі, коли російські танки і артилерія підуть геть".

"Коли російські найманці з груп Вагнера та інших підуть геть. А якщо прагнуть залишитись – то лише у в’язницях, відповідаючи за смерті наших громадян", – переконаний Порошенко.

Він нагадав слова президента Європейської народної партії, колишнього президента Європейської ради Дональда Туска як застереження усій Європі та світові: "Якщо ви здасте Україну – ви здасте Європу. Без вільної України не може бути вільної Європи".

Попереджувальні акції напередодні переговорів у нормандському форматі відбуваються по всій Україні та у багатьох містах світу. За оцінками організаторів, у Києві на Майдані незалежності в акції взяли участь двадцять тисяч людей.