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Порошенко запропонував конкретні кроки для забезпечення миру на Донбасі

Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" у річницю Нормандської зустрічі в Парижі запропонував конкретні кроки на шляху до забезпечення миру на Донбасі.

Про це йдеться у відеозверненні Порошенко, передає прес-служба "ЄС".

На думку Порошенка, влада повинна через відновлення реформ, дотримання верховенства права, успіху на антикорупційному фронті та економічне зростання зміцнювати стійкість України у відсічі російському агресору.

Крім того, він пропонує:

  • По-перше, відновлення роботи над "дорожньою картою" імплементації Мінська, яка б передбачала чітку послідовність кроків на основі верифікації з боку ОБСЄ і дотримання принципу "спершу безпека".
  • По-друге, закриття кордону і чіткий графік виведення російських окупаційних військ і озброєння з Донбасу.
  • По-третє, розміщення "блакитних шоломів" ООН з підтримання миру на території ОРДЛО за мандатом Ради безпеки ООН, яка б сприяла виконанню безпекових зобов’язань і створенню належних умов для проведення місцевих виборів.
  • По-четверте, постійне підвищення санкційного тиску на російського агресора.
  • По-п’яте, зміцнення української армії через посилення її матеріально-фінансового забезпечення та пожвавлення співпраці з міжнародними партнерами з метою отримання високотехнологічної летальної зброї.
  • По-шосте, активніша участь американської сторони у переговорному процесі на донбаському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату після зміни адміністрації в Білому домі.

"Я хочу, щоби влада із допущених помилок зробила висновки. Нормандський процес, за розблокування якого дехто почепив собі медальку, - зупинено. Заморожено процес звільнення українських заручників. А Цемаха, який збивав "Боїнг"; беркутів, які мали назвати в суді замовників розстрілу Майдану; найманців-вагнерівців Путін вже отримав. Україна натомість втратила ключових виконавців і свідків злочинів російського керівництва", - говорить Порошенко.

Він також застерігає, що хитка пауза на Донбасі в будь-який момент може вибухнути новою ескалацією.

"На дипломатичному фронті українська влада практично згорнула боротьбу з Кремлем. Це дезорієнтує наших міжнародних партнерів", - зазначає Порошенко.

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На його думку, ключовим позитивом є активність проукраїнських сил і справжніх патріотів, які не дозволили владі перетнути "червоні лінії".

"Європейська Солідарність у співпраці з суспільством і волонтерами буде пильнувати, щоб не допустити капітуляції під виглядом миру. Ми готові підставити плече владі, якщо вона цього захоче, аби консолідованими зусиллями відновити територіальну цілісність і суверенітет України", - наголошує Порошенко.

Нагадаємо, 7 грудня бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед військовослужбовців немає.

Крім того, за вихідні 5-6 грудня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській. Також були зафіксовані вибухи.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі триває найтриваліше перемир'я. За цей час кількість обстрілів знизилася в п'ять разів, а бойові втрати - в десять.

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