П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим та висловив упевненість у тому, що згуртованість народу дасть змогу здолати будь-які виклики.

Про це йдеться у привітанні Порошенка, оприлюдненому на сайті "Євросолідарності".

"Протягом непростого року ми, українці, допомагали один одному в складних обставинах. Підтримували, захищали, підбадьорювали. Ми так робимо завжди. Це і є солідарність. Українська та європейська", - йдеться у привітанні.

Він зазначив, що Різдво - свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов'ю до ближнього.

"У Вифлеємі Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра й любов - велика сила. Любов до Бога. Любов один до одного, любов до землі і рідної країни, до батьків і дітей, до своєї справи", - йдеться у привітанні.

Він також закликав українців особливо згадати про солдатів, які захищають українську землю. Про медиків, які рятують людей. Про капеланів, волонтерів, благодійників... про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну.

"Ми належимо до різних конфесій, але вся наша культура й історія уже більше тисячі років визначаються спільною великою християнською традицією. Лише уявіть собі, що цей Видубицький монастир в Повісті минулих літ уперше згадується під 1070 роком. А рівно два роки тому передріздвяного дня Православна церква України отримала томос про автокефалію. Дякуємо Його Всесвятості Варфоломію за цей історичний вчинок. Радіємо, що Церкви-сестри одна за одною визнають незалежність нашої помісної Церкви", - зазначив Порошенко й побажав українцям теплого Різдва, веселих свят, щасливого, здорового і довгого життя.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко привітав українців із другою річницею підписання Томосу для Православної церкви України (ПЦУ).