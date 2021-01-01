Порошенко привітав українців з Новим роком: "заслуговуємо європейський рівень життя"

Лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко привітав українців із Новим роком та прийдешніми святами. Він, зокрема, побажав Україні якнайшвидше повернутися до руху в сторону ЄС.

Про це Порошенко сказав в новорічному відеозверненні, опублікованому на сторінці у Facebook.

У своєму привітанні Порошенко говорив про коронавірус, нові умови життя в період пандемії. Він також зазначив, що 2020 рік не був легким.

"Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Так сталося й у цей непростий двадцятий рік. Ми шануємо подвижництво медиків, які самовіддано рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. Ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада", - зазначив п’ятий президент.

Крім того, Порошенко зачепив тему євроінтеграції та важливості її для України.

"Тепер ми ще краще знаємо ціну простим радощам життя. Навіть у складних обставинах слід радіти кожному дню. Недаремно ж Ода до радості стала гімном об'єднаної Європи, куди й лежить наш магістральний шлях. Буквально днями десь вичитав слушну думку: у наших українських колядках слово "радуйся" - одне з головних", - сказав він.

Лідер "Євросолідарності" також побажав українцям "колективного імунітету", маючи на увазі не лише імунітет до хвороб, але й вміння протистояти "вірусам популізму і непрофесійності, безтолковості та безвідповідальності".

"Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні - від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості та безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре. З Новим роком", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський побажав жителям України бути здоровими та щасливими у новому 2021 році.