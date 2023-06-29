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Порошенко объяснил, почему Россию нужно признать государством, финансирующим терроризм

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Владимир Путин публично признал, что Кремль финансирует ППК "Вагнер", и это должно стать основанием для признания России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в эфире канадского CBC.

"Это - доказательство террористической политики российского государства, российского президента. Это было очень важное сообщение о том, что пути тратит деньги российского бюджета на финансирование террористической группировки "Вагнера". Это - еще один аргумент, почему мир должен признать россию террористическим государством, государством, которая спонсирует терроризм с последующим юридическим преследованием", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что после мятежа вагнеровцев все убедились, что российский режим слаб.

"Это - демонстрация слабости Путина, этого "колосса на глиняных ногах". Сейчас не только весь мир видит этот месседж, а это демонстрация самим россиянам - где границы власти Путина. Он больше не является неизменным лидером, и его имидж теперь полностью испорчен. Сейчас в России никто не верит в него, а раньше он был мачо, летал вместе с птицами, делал другие интересные трюки. Он уже не лидер. И это чрезвычайно важное сообщение, демонстрирующее, насколько слабо российское руководство", - подчеркнул Порошенко.

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Петр Порошенко