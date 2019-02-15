Порошенко доручив Клімкіну скоординувати дії по введенню антиросійських санкцій

Порошенко доручив Клімкіну обговорити з міжнародними партнерами попередню координацію дій щодо санкцій

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину 17 февраля обсудить с международными партнерами предварительную координацию действий по введению санкций против России. Об этом сообщил Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на "Прямой".

"Поручаю в воскресенье министру иностранных дел Украины провести встречу с партнерами Украины, и там их беспрецедентно много, и там обсудить предварительную координацию наших действий по введению санкций. И нет никаких сомнений, что в ближайшее время, в начале следующей недели, санкции Брюсселем в координации с Украиной будут приняты", - сказал Порошенко.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят ситуацию в Украине.

Добавим, Петр Порошенко заявил, что новый пакет санкций против России из-за атаки на украинские корабли в Керченском проливе уже утвержден.

РБК-Украина писало, что сегодня в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко обсудил с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем "азовский пакет" санкций против России. В тот же момент в МИД РФ заявили, что поводы для введения новых санкций против России придумывают из ничего

В ЕС согласовали санкции против России из-за атаки в Азовском море. Также в Сенате США подготовили проект санкций против России в ответ на вмешательство в выборы в других странах и агрессию в Украине.