Порошенко з польським депутатом відвідали Часовий Яр

П'ятий президент Петро Порошенко з депутатом польського Сейму Павлом Ковалем побував у Бахмутському районі Донецької області, зокрема у місті Часів Яр, де після ракетного удару по житловому будинку загинули десятки мирних мешканців.

"Сьогодні тут - разом із депутатом польського Сейму, добрим другом України і моїм, Павлом Ковалем. Павел зробив величезний внесок і в те, що Україна здобула Угоду про асоціацію, і в те, що Україна здобула поглиблену та всеохоплюючу Зону вільної торгівлі. Тоді Павел був керівником парламентської делегації Європарламенту. Дуже відчайдушний патріот Польщі і дуже відчайдушний патріот України. Світ має знати, як виглядає війна в Україні", - заявив Порошенко.

Своєю чергою, Петро Коваль додав, що всі в Європі мають знати, що українці воюють за Європу, за спільні цінності.

"Моя місія - пояснювати це в Польщі. І не тільки в Польщі, а й в усіх європейських країнах, щоб донести дуже чіткий меседж: сьогодні українці - це справжні європейці, які готові віддати своє життя за наші спільні цінності", - заявив він.