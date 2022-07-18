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Порошенко з польським депутатом відвідали Часовий Яр

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Понеділок 18 липня 2022 22:28
Порошенко з польським депутатом відвідали Часовий Яр Фото: Петро Порошенко та Павло Коваль (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко з депутатом польського Сейму Павлом Ковалем побував у Бахмутському районі Донецької області, зокрема у місті Часів Яр, де після ракетного удару по житловому будинку загинули десятки мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.

"Сьогодні тут - разом із депутатом польського Сейму, добрим другом України і моїм, Павлом Ковалем. Павел зробив величезний внесок і в те, що Україна здобула Угоду про асоціацію, і в те, що Україна здобула поглиблену та всеохоплюючу Зону вільної торгівлі. Тоді Павел був керівником парламентської делегації Європарламенту. Дуже відчайдушний патріот Польщі і дуже відчайдушний патріот України. Світ має знати, як виглядає війна в Україні", - заявив Порошенко.

Своєю чергою, Петро Коваль додав, що всі в Європі мають знати, що українці воюють за Європу, за спільні цінності.

"Моя місія - пояснювати це в Польщі. І не тільки в Польщі, а й в усіх європейських країнах, щоб донести дуже чіткий меседж: сьогодні українці - це справжні європейці, які готові віддати своє життя за наші спільні цінності", - заявив він.

Порошенко з польським депутатом відвідали Часовий Яр

Порошенко з польським депутатом відвідали Часовий Яр

Нагадаємо, 9 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. В результаті загинули десятки людей, число жертв продовжує щодня зростати.

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Петро Порошенко Донецька область
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