Порошенко: купівля електроенергії у Білорусі - пастка для України

Українська влада не має стратегії, як подолати енергетичну кризу і при цьому не втратити енергонезалежність.

За його словами, купівля електроенергії у Білорусі небезпечна, оскільки у найбільш скрутний момент Лукашенко може відключити енергетичний експорт в Україну.

"Яка стратегія країни і вищого політичного керівництва країни, що робити? Моя відповідь дуже проста - якщо ти не знаєш, зізнайся. Запроси допомогу. Склич РНБО з питань енергетики. Запроси керівників парламентських фракцій. Треба - будь ласка, я готовий прийти, допомогти і пояснити, яким чином ми у набагато більш складних умовах відключили російську електроенергію і припинили купляти російський газ", - нагадав Порошенко.

Він також зауважив, що його команда свого часу зробили все можливе для того, щоб завезти з усього світу вугілля, починаючи від США, Польщі і закінчуючи Австралією тоді, коли Путін перестав постачати нам вугілля. Ми ж це все проходили.

"Ми наголошуємо, що закупівля електроенергії у Білорусі - пастка. Побачите - Білорусь припинить нам постачати електроенергію при температурі мінус 15 - мінус 20. Щоб саме зараз, підсадивши нас на голку, вдарити, щоб було ще більш болюче", - резюмує Порошенко.