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Порошенко покине студію "Суспільного" раніше через дзвінок Помпео 

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 21:29
Порошенко покине студію "Суспільного" раніше через дзвінок Помпео 
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Розмова запланована на 22:10

Президент України у пятницю проведе телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Про це він повідомив на теледебатах у студії "Суспільного", передає кореспондент РБК-Україна. 

Він наголосив, що має міжнародну телефонну розмову.

"Я маю повідомити, що сьогодні одразу після 22:00 у мене міжнародна телефонна розмова. Я скажу з ким. З державним секретарем США Майком Помпео. 

Президент також наголосив, що покине студію на 10 хвилин раніше

"Вона в мене відбудеться в 22:10. Тому, щоб встигнути доїхати, я маю о 21:50 покинути студію", -  додав він.

Нагадаємо, під час дебатів на "Суспільному" ведуча Мирослава Барчук заявила, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Кандидат в президенти Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення про продовження участі у дебатах, попри загрозу вибуху. 

Зазначимо, Володимир Зеленський не прибув на дебати в студію "Суспільного". Заради участі обох кандидатів після стадіону Центральна виборча комісія перенесла ефір на 21:00. Передбачається, що дебати триватимуть до 22:00.

Зеленський заявив, що не їздив до РФ з початку війни на Донбасі  Порошенко прибув на дебати в студію "Суспільного"
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