Порошенко підписав закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення

Документ дозволить Міноборони і Генштабу закуповувати за кордоном то, що партнери по НАТО готові поставляти Україні

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу главы государства.

Подчеркнем, документ позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных сил закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.

"Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало, и Верховная рада сделала решительный шаг", - прокомментировал глава государства.

Так, закон расширит возможности государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшит расходы на закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Также документ будет способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд госзаказчиков.

"Закон позволяет государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 января Рада поддержала во втором чтении данный закон, за него проголосовали 236 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, спикер парламента Андрей Парубий назвал законопроект №9122 историческим.

Добавим, Парубий также подчеркивал, что закон о закупке услуг оборонного назначения предоставил США возможность передать техническую помощь для ВСУ. Глава Рады заявлял, что проект закона об осуществлении закупок, продукции, услуг оборонного назначения по импорту является важным законопроектом для сотрудничества с США.