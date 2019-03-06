Порошенко підписав закон про допуск іноземних військ на навчання в Україні

Сьогодні законопроект повернуто в Раду з підписом президента

Законопроект об иностранных военных учениях, который разрешает допуск подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2019 году, 6 марта подписал президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу проекта на сайте Верховной рады.

Как отмечается на сайте парламента, 6 марта закон возвращен в Раду с подписью от президента.

Напомним, глава ВР Андрей Парубий подписал законопроект №10067 о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины 1 марта. Он анонсировал, что законопроект безотлагательно будет подписан президентом.

Законопроектом предлагается одобрить решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в украинско-американском учении "Репид Трайдент - 2019", украинско-американском учении "Си Бриз - 2019", украинско-румынском учении "Риверайн - 2019", многонациональном учении "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британском обучении "Воріер Вотчер - 2019"

Документом определено, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2019 году предусмотрено 40 млн 220,1 тыс. грн.

РБК-Украина писало, что законопроект внес в Раду Петр Порошенко 20 февраля.