Порошенко передал военным в Ровно 5 грузовиков DAF с зенитными установками

Пятый президент Петр Порошенко в Ровно передал бригаде терробороны 5 грузовиков DAF, переоборудованных для борьбы с иранскими дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
В частности, на платформах автомобилей установлены зенитные установки, которые показали себя эффективными в борьбе с иранскими дронами-камикадзе. По словам Порошенко, это поможет усилить защиту региона со стороны украино-белорусской границы.
Это совместный проект, который Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" в Ровно реализуют с местными властями, командой "Евросолидарности" и военными.
"Враг сильный. И мы должны быть готовы к любому развитию событий. Подлый и коварный враг, бьющий по объектам гражданской инфраструктуры. У нас появилась с городскими головами очень крутая инициатива. Мы будем использовать ЗУ 23- 2, которые хорошо себя зарекомендовали как "антишахеды". Мы внесли свой вклад для того, чтобы сделать эти машины", - добавил Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко сообщал, что такие же грузовики готовятся для передачи в другие украинские города. В целом Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовал три сотни британских автомобилей DAF. Сотня автомобилей уже поступила в войска.
Также на шасси этих грузовиков изготовили специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon. Три комплекса такой техники уже поступили в войска.
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