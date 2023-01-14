Порошенко передал военным три комплекса БПЛА Poseidon

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Три комплекса Poseidon - инновационная разработка, которую придумали технари "Справа громад". Всего - это 9 птичек. Кунги были созданы на основе наших DAFов. Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что требовалось военным. для эффективной работы - чтобы русская горела в аду, чтобы то зло, которое сегодня убило украинцев в Днепре, было наказано", - заявил Порошенко.

Комплексы передают 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, а также 17-й Криворожской танковой бригаде имени Константина Пестушка.

Стоимость трех комплексов превышает 45 млн грн. "К середине 2023 года в моих планах, чтобы у нас на вооружении было хотя бы 60-70 птиц. Соответственно 40 станций", - добавил Порошенко.