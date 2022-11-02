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Порошенко передал генераторы подразделению противовоздушной обороны в Днепропетровской области

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко привез буржуйки и генераторы подразделению противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Путин рассчитывает на холодную зиму, он думает, что запугивает нас. Не запугивает. В первую очередь, благодаря этим ребятам. А чтобы им было еще теплее и они всегда были заряжены, мы с командой передали им буржуйки и генераторы. Я горжусь тем, что стою рядом с ними, потому что именно благодаря их профессиональной работе на Днепропетровщине и ближайших областях есть свет и тепло. Только за последнюю неделю эти ребята сбили шесть шахидов", - заявил Порошенко.

Напомним, волонтеры совместно с Фондом Порошенко уже заказали производство 1500 буржуек. По их словам, на фронт нужны десятки тысяч печок, поэтому проект будет расширяться.

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Петр ПорошенкоДнепропетровская область