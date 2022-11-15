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Порошенко передал помощь 12 подразделениям ВСУ

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Вторник 15 ноября 2022 19:16
Порошенко передал помощь 12 подразделениям ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал помощь 12 подразделениям ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Порошенко.

"На этот раз мы встретились в другом месте, потому что там, где базировались наши - не осталось ничего. Все уничтожено российскими ракетами. Корректировщика огня нашли и поймали. А что с ним сделали - так и не сказали, но очень надеемся, что он получит соизмеримое наказание", - рассказал Порошенко.

По его словам, кроме грузовиков DAF, по которым будут перевозить боекомплект, подразделениям привезли бронированный бус, кариматы, буржуйки, генераторы, украинские флаги.

Порошенко передал помощь 12 подразделениям ВСУ

Как известно, Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа громад" подготовили большой груз для восточного фронта - в войска передали грузовики, пикапы, дизель-генераторы, машину скорой помощи, спальные мешки, буржуйки и другое снаряжение.

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