Порошенко передал помощь 12 подразделениям ВСУ

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал помощь 12 подразделениям ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Порошенко.

"На этот раз мы встретились в другом месте, потому что там, где базировались наши - не осталось ничего. Все уничтожено российскими ракетами. Корректировщика огня нашли и поймали. А что с ним сделали - так и не сказали, но очень надеемся, что он получит соизмеримое наказание", - рассказал Порошенко.

По его словам, кроме грузовиков DAF, по которым будут перевозить боекомплект, подразделениям привезли бронированный бус, кариматы, буржуйки, генераторы, украинские флаги.

Как известно, Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа громад" подготовили большой груз для восточного фронта - в войска передали грузовики, пикапы, дизель-генераторы, машину скорой помощи, спальные мешки, буржуйки и другое снаряжение.