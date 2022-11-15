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Порошенко передав допомогу 12 підрозділам ЗСУ

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Вівторок 15 листопада 2022 19:16
Порошенко передав допомогу 12 підрозділам ЗСУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав допомогу 12 підрозділам ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Порошенка.

"Цього разу ми зустрілися в іншому місці, бо там, де базувалися наші - не залишилося нічого. Все знищено російськими ракетами. Корегувальника вогню знайшли та впіймали. А що з ним зробили - так і не сказали, але дуже сподіваємося, що він отримає співмірне покарання", - розповів Порошенко.

За його словами, крім вантажівок DAF, якими перевозитимуть боєкомплект, підрозділам привезли броньований бус, каримати, буржуйки, генератори, українські прапори.

Порошенко передав допомогу 12 підрозділам ЗСУ

Як відомо, Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа громад" підготували великий вантаж для східного фронту - у війська передали вантажівки, пікапи, дизель-генератори, машину швидкої допомоги, спальні мішки, буржуйки та інше спорядження.

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