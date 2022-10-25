Порошенко передал десантникам необходимую для фронта технику

Пятый президент Петр Порошенко побывал в нескольких подразделениях десантников, куда привез буржуйки, дроны Autel, генераторы, грузовики, пикапы и машины скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Мы передаем две машины скорой помощи. Вчера Фонд Порошенко заплатил более 4 миллионов гривен за уникальное медицинское оборудование, которое будет установлено именно в эти скорые помощи. Там будет и аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, дозаторы, капельницы, все необходимое реанимационное оборудование для того" , чтобы довезти раненого в госпиталь", - заявил Порошенко.

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания Roshen и волонтеры ОО "Дело общин" передали в ВСУ помощь на сумму более 1 млрд 650 млн грн.

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