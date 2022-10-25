ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко передав десантникам необхідну для фронту техніку

Новость на русском →
Вівторок 25 жовтня 2022 21:45
Порошенко передав десантникам необхідну для фронту техніку Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко побував у кількох підрозділах десантників, куди привіз буржуйки, дрони Autel, генератори, вантажівки, пікапи та машини швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ми передаємо дві машини швидкої допомоги. Вчора Фонд Порошенка заплатив понад 4 мільйонів гривень за унікальне медичне обладнання, яке буде встановлене саме в ці швидкі допомоги. Там буде і апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор, дозатори, крапельниці, все необхідне реанімаційне обладнання для того, щоб довезти пораненого до шпиталю", - заявив Порошенко.

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія Roshen та волонтери ГО "Справа громад" передали у ЗСУ допомогу на суму понад 1 млрд 650 млн грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України
NEWS
Новий прем'єр Британії Сунак вперше висловився про війну в Україні
Новий прем'єр Британії Сунак вперше висловився про війну в Україні
DAILY
Атака на енергосистему. Як енергетики рятують країну від темряви
Надія Скляренкожурналіст, спеціально для РБК-Україна Атака на енергосистему. Як енергетики рятують країну від темряви