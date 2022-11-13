Порошенко передал 79-й ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD
Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 79 ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD, а также полностью укомплектованную медицинским оборудованием машину скорой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
Он также сообщил, что недавно одна из бронемашин SHIELD выдержала прямое попадание 120-мм мины, все бойцы на борту уцелели.
"Хочу, чтобы каждый из вас, кто вложился даже гривной в броневики SHIELD, почувствовал то же, что и я - вы спасли жизнь украинским воинам, вы круты! И я благодарен всем, кто со мной рядом в каждом нашем важном проекте", - написал Порошенко.
В ОО "Справа Громад" также сообщили, что поврежденную бронемашину восстановят и вернут в подразделение.
Как известно, 11 августа Порошенко передал десантникам 79 бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами. Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.
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