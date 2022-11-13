Порошенко передав 79-й ОДШБ комплекти шин для італійських бронемашин SHIELD
Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у 79-у ОДШБ комплекти шин для італійських бронемашин SHIELD, а також повністю укомплектовану медичним обладнанням машину швидкої допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
Він також повідомив, що нещодавно одна з бронемашин SHIELD витримала пряме попадання 120-мм міни, всі бійці на борту уціліли.
"Хочу, щоб кожен з вас, хто вклався навіть гривнею в броньовики SHIELD, відчув те саме, що і я - ви врятували життя українським воїнам, ви круті! І я вдячний всім, хто зі мною поруч в кожному нашому важливому проекті", - написав Порошенко.
У ГО "Справа Громад" також повідомили, що ушкоджену бронемашину відновлять і повернуть у підрозділ.
Як відомо, 11 серпня Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.
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