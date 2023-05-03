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Порошенко передал 43-й бригаде комплекс БПЛА Poseidon и автомобильную технику

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Среда 03 мая 2023 20:45
Порошенко передал 43-й бригаде комплекс БПЛА Poseidon и автомобильную технику Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Фонд Порошенко совместно с волонтерами "Справа громад" передали 43-й бригаде отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила комплекс БПЛА Poseidon и автомобильную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.

"Сегодня мы снова у наших друзей из 43 отдельной артиллерийской бригады. В последний раз вместе с Викторией Сюмар, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" мы передали артиллеристам тягач-гигант Oshkosh. И тут же договорились открыть сбор на БПЛА Poseidon, чтобы арта свои "глаза". А пока шел сбор, бойцы бригады проходили 6-недельное обучение, как управлять нашей птичкой", - написал Порошенко.

Кроме комплекса БПЛА Poseidon команда Порошенко привезла артиллеристам 5 грузовиков DAF, 5 мобильных бане-стиральных комплексов и передвижную автомастерскую.

"Традиционно к "птицам" мы передаем комплекс управления дронами. Здесь есть все необходимое оборудование: генератор, Starlink, источник бесперебойного питания, и, главное, рабочие места - для оператора, пилота, корректировщика огня и командира. Воины очень обрадовались, потому что это значительно упростит их работу. Приехал, запустил "птичку" в небо, увидел цель, убил огненным дождем по оккупантам", - добавил политик.

Напомним, что на Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысяч российских оккупантов. При этом в боях враг привлек десятки танков и 450 бронемашин.

На Бахмутском направлении украинским воинам удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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