Порошенко передал 43-й бригаде комплекс БПЛА Poseidon и автомобильную технику

"Сегодня мы снова у наших друзей из 43 отдельной артиллерийской бригады. В последний раз вместе с Викторией Сюмар, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" мы передали артиллеристам тягач-гигант Oshkosh. И тут же договорились открыть сбор на БПЛА Poseidon, чтобы арта свои "глаза". А пока шел сбор, бойцы бригады проходили 6-недельное обучение, как управлять нашей птичкой", - написал Порошенко.

Кроме комплекса БПЛА Poseidon команда Порошенко привезла артиллеристам 5 грузовиков DAF, 5 мобильных бане-стиральных комплексов и передвижную автомастерскую.

"Традиционно к "птицам" мы передаем комплекс управления дронами. Здесь есть все необходимое оборудование: генератор, Starlink, источник бесперебойного питания, и, главное, рабочие места - для оператора, пилота, корректировщика огня и командира. Воины очень обрадовались, потому что это значительно упростит их работу. Приехал, запустил "птичку" в небо, увидел цель, убил огненным дождем по оккупантам", - добавил политик.