Порошенко передав пікапи й генератори у 28-му бригаду, яка прикриває Миколаїв та Одесу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Славетна і героїчна 28-ма, на плечі якої лягає захист Одеси, і захист Миколаєва, захист Півдня. Зараз тут дуже нелегко. На позиції лінії оборони, а можливо, й лінії контрнаступу "прилітає" кожен день", - сказав Порошенко.

28-ма бригада з перших днів широкомасштабного вторгнення боронить південні рубежі України. 25 лютого бригада вступила у бій з ворогом, який спробував висадити морський і повітряний десант в районі с. Коблеве на Чорноморському узбережжі Миколаївської області. В результаті спроба ворога висадити десант була припинена.

Підтримка Збройних сил України - наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько 300 мільйонів гривень.

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і також зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.