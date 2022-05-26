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Порошенко передал пикапы и генераторы в 28-ю бригаду, которая прикрывает Николаев и Одессу

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Четверг 26 мая 2022 22:49
Порошенко передал пикапы и генераторы в 28-ю бригаду, которая прикрывает Николаев и Одессу Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко передал новые пикапы, а также Starlink, генераторы и другое снаряжение бойцам 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Славная и героическая 28-я, на плечи которой ложится защита Одессы, и защита Николаева, защита Юга. Сейчас здесь очень нелегко. На позиции линии обороны, а возможно, и линии контрнаступления "прилетает" каждый день", - сказал Порошенко.

Порошенко передал пикапы и генераторы в 28-ю бригаду, которая прикрывает Николаев и Одессу

28-я бригада с первых дней широкомасштабного вторжения защищает южные рубежи Украины. 25 февраля бригада вступила в бой с врагом, который попытался высадить морской и воздушный десант в районе с. Коблево на Черноморском побережье Николаевской области. В результате попытка врага высадить десант была пресечена.

Поддержка Вооруженных сил Украины - сейчас приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено около 300 миллионов гривен.

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно и также собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.

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