Порошенко: пенсіонери найбільше постраждали від російської агресії

Фото (twitter.com/poroshenko)

За словами президента, 70% споживачів субсидій - пенсіонери, які найбільше постраждали в результаті економічної кризи

Президент Петро Порошенко заявив, що 70% пенсіонерів, які отримують субсидію, найбільше постраждали в результаті економічної кризи у зв'язку з агресією Росії. Про це заявив президент, передає РБК-Україна.

"Ми запровадили механізм субсидій, щоб компенсувати витрати на опалення і комунальні послуги для малозабезпечених верств населення. 70% споживачів субсидій - пенсіонери, а вони найбільше постраждали в результаті економічної кризи через агресії РФ", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня 2019 року. За його словами, вже з 4 березня отримувачі субсидій почнуть отримувати грошові кошти. Він також назвав це "значним кроком у боротьбі з бідністю", в першу чергу, щодо малозабезпечених верств населення. Президент підкреслив, що 70% отримувачів субсидій - це пенсіонери.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, за спеціальною програмою в "Ощадбанку" виплати будуть відбуватися для пенсіонерів з 4 по 25 березня включно. Ті, хто не є пенсіонерами, зможуть отримувати субсидії з 12 березня.

Сьогодні Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Передбачається, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.