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Порошенко в парламенте призвал срочно принять законы, необходимые для членства Украины в ЕС

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Понедельник 29 мая 2023 20:11
Порошенко в парламенте призвал срочно принять законы, необходимые для членства Украины в ЕС Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал народных депутатов принять законопроекты, необходимые для вступления Украины в ЕС, а также вернуть доплаты 30 тысячам военнослужащим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко, выступая с трибуны парламента.

"Отмечаю, что именно сейчас мы должны принять важные законы. Это не о переговорах, которые были проведены тогда, когда мы получили статус. Это о том, что мы должны голосовать закон о Конституционном Суде в соответствии с выводом Венецианской комиссии. Голосовать за PEPы, голосовать за декларации, за свободу слова, за политическое разнообразие в парламенте, парламентский плюрализм", - отметил Порошенко.

Он также призвал проголосовать за возобновление военнослужащим доплаты в 30 тысяч гривен.

В то же время политик поблагодарил украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее НАТО за слаженную и результативную работу.

"Ее результатом впервые в истории является то, что ПА НАТО как высший политический орган не только призвала признать ПИК Вагнер террористической организацией, не только ввела в международное право понятие "рашизм", но и приняла решение по рекомендации Вильнюсского саммита пригласить Украину по переговорам о членстве". в Альянсе", - подчеркнул Порошенко.

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Петр Порошенко
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