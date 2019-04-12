Порошенко озвучив свою позицію щодо дебатів

Дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка мають відбутися як на НСК "Олімпійський" 14 квітня, так і на "Суспільному" 19 квітня. Про це заявив чинний глава держави і кандидат у президенти на виборах 2019 Петро Порошенко у Facebook.

Крім того, Порошенко ще раз запросив кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебати.

"Хочу ще раз повторити запрошення пану Зеленському. Стадіон так стадіон. Не ховайтеся, не бійтеся, приходьте. І розповісте все, що маєте, щоб українці знали. Якщо потрібні ще дебати, прошу дуже. Ми домовимося і після 14. Повідомте!", - заявив Порошенко.

Також він зазначив, що очікує від українського народу розумного і відповідального вибору.

"Я очікую на перемогу Петра Порошенко. Це одразу створить абсолютно чіткі позиції щодо нашого руху, швидкі досягнення і в боротьбі з бідністю, і в становленні миру, і щодо європейського вектору розвитку нашої країни", - відзначив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 11 квітня Петро Порошенко прибувдо студії 1+1 для участі в програмі "Право на владу". Глава держави очікував зустрітися зі своїм опонентом на виборах - Володимиром Зеленським. У телефонній розмові Зеленського і Порошенко в прямому ефірі сторони висловили свою думку щодо дебатів. Зеленський продовжує наполягати на дебатах 19 квітня на стадіоні.

Сьогодні у штабі Зеленського анонсували дебати кандидатів. У ролику, розміщеному в соціальних мережах команди Зеленського зазначено, що дебати відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00.