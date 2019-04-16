Порошенко заперечив ймовірність зриву виборів

Президент України Петро Порошенко заперечив можливість зриву другого туру виборів-2019 через недоукомлектованість дільничних виборчих комісій (ДВК). Про це Порошенко заявив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами президента, у випадку відсутності кворуму, членам окружних виборчих комісій надано право самим формувати необхідну кількість членів ДВК.

"У першому турі вибори були визнані зразковими. Ніколи Україна ще не проводила таких відкритих і прозорих виборів. Я наголошую, що саме такими будуть і вибори в другому турі. Ми надали можливість ОВК у випадку недостатності кворуму, самим швидко кооперувати необхідну кількість членів ДВК", - сказав він.

Президент додав, що наразі також оголошено добір членів комісій через гарячу лінію.

"Зараз оголосили через гарячу лінію щодо волонтерів, щоб працювали і членами комісій, і спостерігачами. Ніхто в жодній області не зможе зупинити або перешкодити виборчому процесу", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно у штабі Порошенка повідомили, що він пропонує своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня з 16:00 до 18:00.