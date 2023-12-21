Проценты от Венгрии. Порошенко получил от правительства Орбана более 37 млн гривен

Так, 23 октября Порошенко задекларировал 517 173 грн, указав вид дохода как "проценты". Источник поступления - Министерство финансов Венгрии.

24 ноября в качестве "процентов" Порошенко задекларировал еще 1036 940 грн. Источник поступления - Министерство финансов Венгрии.

И в этот же день в декларации Петра Порошенко появилась сумма 36 067 500 грн, вид дохода - "погашение облигаций", источник поступления - Министерство финансов Венгрии.

В партии Европейская солидарность заявили, что Порошенко вкладывает средства в ценные бумаги с целью аккумуляции средств на многочисленные проекты по поддержке ВСУ.

Запрет выезда Порошенко

Напомним, в начале декабря Порошенко не смог выехать за границу на запланированные встречи с иностранными партнерами. Политика за границу Украины не выпустила пограничная служба.

Впоследствии в Службе безопасности Украине сообщили, Порошенко должен был встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По полученным контрразведывательным данным, спецслужбы РФ планировали использовать эту встречу в своих ИПСО против Украины.

В СБУ также напомнили, что Виктор Орбан "системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ.

СБУ обратилась в Офис президента, Кабинет министров и Верховная рада Украины с предложением учесть эту информацию при согласовании заграничных командировок украинских делегаций. Поэтому руководство Верховной рады не предоставило разрешение на заграничную командировку Петру Порошенко.

В свою очередь, Орбан связал решение Украины не выпустить Порошенко за границу для встречи с ним с сомнениями относительно необходимости предоставления Киеву членства в ЕС.