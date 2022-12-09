Порошенко получил награду Международного демократического союза за свободу

Пятый президент Петр Порошенко в Вашингтоне на форуме Международного демократического союза получил награду IDU имени Буша-Тэтчер за свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

В своей речи Порошенко поблагодарил народ Украины за мужество и призвал западных партнеров дать больше оружия для ВСУ - в частности, системы противовоздушной обороны Patriot, реактивные истребители, F-16, танки, Abrams.

"Спасибо за эту великую награду и за такую большую честь передать ее храброму и героическому народу Украины, который день и ночь борется с очень могущественным и жестоким врагом - второй армией мира, ядерным государством и жестоким неоимпериалистическим диктаторским режимом. Без тепла в доме теплом в сердцах. Без воды, но с жаждой заставить врага бежать. Без электроэнергии в сети, но с силой выстоять и победить", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что украинцы стремятся к миру, но не путем капитуляции. Мы стремимся к миру через победу.

"Сотни наших партийцев сражаются на поле боя. Вместе с сотнями тысяч украинских воинов, волонтеров, военнослужащих сил территориальной обороны", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, эта награда является важным символом и сильным посланием о единстве и солидарности демократического мира с Украиной. Посланием о том, что Свободный мир будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

Международный демократический союз (IDU) - глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран мира. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.