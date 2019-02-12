Порошенко відзначив збільшення обсягів вантажообігу портової галузі України

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Україна має перетворити транспортну галузь на частину стратегічних транспортно-логістичних коридорів

В Україні у 2018 році за обсягами вантажообігу портова галузь зайняла друге місце у Чорноморсько-Азовському регіоні. Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

За словами президента, подальша інтеграція транспортного комплексу у міжнародну мережу Trans-European Transport Network - один з шляхів реалізації можливостей і переваг Угоди про асоціацію з ЄС.

"Маємо перетворити українську транспортну галузь на частину стратегічних транспортно-логістичних коридорів і використати всі можливості співпраці з ЄС, взяти активну участь у розвитку транспортного коридору сполученням Європа-Азія", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що залучення до транспортної мережі морських портів забезпечить як залучення фінансових потоків з ЄС, так і впровадження комунікаційних систем для відновлення та формування нових транзитних потоків територією України.

Раніше Петро Порошенко заявив, що агресія РФ на Донбасі, анексія Криму, агресія проти ВМС України в Керченській протоці не змінять статусу морської держави.

Також РБК-Україна писало, що під час Мюнхенської конференції з питань безпеки буде обговорюватися свобода судноплавства в Чорному морі.