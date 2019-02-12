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Порошенко відзначив збільшення обсягів вантажообігу портової галузі України

Новини » Політика    12.02.2019 - 16:46
Порошенко відзначив збільшення обсягів вантажообігу портової галузі України
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Україна має перетворити транспортну галузь на частину стратегічних транспортно-логістичних коридорів

В Україні у 2018 році за обсягами вантажообігу портова галузь зайняла друге місце у Чорноморсько-Азовському регіоні. Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

За словами президента, подальша інтеграція транспортного комплексу у міжнародну мережу Trans-European Transport Network - один з шляхів реалізації можливостей і переваг Угоди про асоціацію з ЄС.

"Маємо перетворити українську транспортну галузь на частину стратегічних транспортно-логістичних коридорів і використати всі можливості співпраці з ЄС, взяти активну участь у розвитку транспортного коридору сполученням Європа-Азія", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що залучення до транспортної мережі морських портів забезпечить як залучення фінансових потоків з ЄС, так і впровадження комунікаційних систем для відновлення та формування нових транзитних потоків територією України.

Порошенко відзначив збільшення обсягів вантажообігу портової галузі України

Раніше Петро Порошенко заявив, що агресія РФ на Донбасі, анексія Криму, агресія проти ВМС України в Керченській протоці не змінять статусу морської держави.

Також РБК-Україна писало, що під час Мюнхенської конференції з питань безпеки буде обговорюватися свобода судноплавства в Чорному морі.

У НАТО мають намір наростити військову присутність в Чорному морі Російська агресія не змінить статусу України як морської держави, - Порошенко
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