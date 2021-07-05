Порошенко: звільнення Слов’янська та Краматорська є переламним моментом у війні на Донбасі

"5 липня Збройні сили України та Національна гвардія звільнили Слов’янськ від російських бойовиків та терористів. Над містом, яке окупанти вважали своєю неприступною фортецею, знову замайорів український прапор", - нагадав він.

Порошенко розповів, що запеклі бої за міста Донецької області, з яких можна контролювати всі дороги в радіусі кількох кілометрів, точилися декілька місяців влітку 2014 року.

"Саме тоді чи не вперше українські військові зіткнулася із диверсійними групами регулярних російських військ. І ворог не зміг утриматися тут на довго", - пише Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що разом зі Слов’янськом героїчними зусиллями українських військових були звільнені Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка.

"Очищення цих міст мало величезне символічне значення. Це були перші перемоги українського контрнаступу. Це був переломний момент, з якого почалося звільнення окупованих районів Донеччини та Луганщини та повернення людей до нормального життя. Ми звільнили більшу частину краю. Пишаємося мужністю та відвагою українських військових. Пам’ятаємо, що під час звільнення українських міст і містечок особливо відзначилися солдати та офіцери 79-ї та 95-ї аеромобільних бригад, 25-ї та 80-ї повітряно-десантних бригад та окремого загону спецпризначення. Героям слава!" - пише Петро Порошенко.