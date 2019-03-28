Порошенко випереджає Тимошенко на 4%, - опитування

За шоумена Володимира Зеленського на виборах президента України готові віддати голоси 27% з тих, хто збирається голосувати, включаючи частину ще невизначених респондентів, уподобання яких вдалося оцінити. Про це свідчать результати опитування міжнародної компанії Greenberg Quinlan Rosner і української InfoSapiens, проведеного 16-25 березня, повідомляє "Новое время".

Польовий етап дослідження (інтерв'ю з репрезентативною вибіркою з 1075 респондентів) провела компанія InfoSapiens, а GQR провела обробку та аналіз даних відповідно до своєї методології.

Наголошується, що для обробки даних опитування GQR застосувала власну методологію визначення частки респондентів, які збираються голосувати, та аналізу їх виборчих уподобань. Частиною даної методології є визначення ймовірних виборчих уподобань людей, які ще не визначилися зі своїм вибором, але збираються голосувати.

Згідно з опитуванням, чинний глава держави Петро Порошенко набирає 19%, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 15%, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко - 11%, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко - 10%, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко - 4%. Рівень підтримки інших кандидатів - менше 4%.

Як повідомляється, якщо порівнювати з даними аналогічного опитування, проведеного 23 лютого - 4 березня, то Зеленський збільшив відрив від Порошенка. Рейтинг шоумена виріс на 3 процентних пункти, а президента, навпаки, знизився на 1 процентний пункт. Рейтинг Тимошенко зріс на 2 процентних пункти.

Статистична похибка вибірки становить +/-4% для результатів серед респондентів, які збираються голосувати.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) - міжнародна компанія з головним офісом у Вашингтоні, що займається дослідженнями громадської думки та стратегічним консультуванням у виборчих кампаніях. Компанія працювала на виборах у майже 100 країнах. У нашому регіоні, серед іншого, вона консультувала уряд Мікулаша Дзурінди в Словаччині, президента Грузії Міхеїла Саакашвілі і його партію на їх переможних виборах 2008 і 2010 роках, а також партію Віктора Ющенка "Наша Україна" на парламентських виборах 2007 року.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.