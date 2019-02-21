Порошенко в ООН назвав число жертв російської агресії за 5 років

Щонайменше 13 тисяч людей загинули внаслідок агресивної політики Кремля щодо України

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генеральной ассамблее ООН назвал число украинцев, которые погибли в течение пяти лет агрессии России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, за 5 лет погибли 13 тысяч украинцев. Порошенко отметил, что Россия демонстрирует пренебрежение к гражданским правам и свободам со времен Советского союза и сейчас пытается его восстановить.

"Кремль не может остановить стремление к восстановлению Советского союза, а способы достижения этой цели являются такими же, какими они были под коммунистическими правителями. Методы, использованные для Голодомора, красного террора и других преступлений ярко демонстрируют жуткие масштабы пренебрежения Кремлем человеческой жизни и неуважения к гражданским правам и свободам", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Россией до сих пор систематически нарушаются права крымских татар и других патриотов Украины на оккупированных территориях.

"Происходит опасная милитаризация Крыма, а также захвачено много украинских военнопленных", - добавил он.

Напомним, 19 февраля 2019 года во время специального заседания Верховной рады Порошенко заявлял, что с начала агрессии России на Донбассе погибли 2949 украинских военнослужащих.