Порошенко оголосили підозру в держзраді, а Росія погрожує НАТО війною: новини за 20 грудня

П'ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у державній зраді, Росія загрожує НАТО військовою відповіддю, наступний рік може стати роком припинення пандемії COVID-19. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 20 грудня – у матеріалі РБК-Україна.

Порошенку оголосили підозру в держзраді

П'ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". Як стверджує слідство, Порошенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У СБУ зазначають, що основою підозри стали свідчення свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи та інші докази. РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент.

Росія погрожує НАТО війною

Російська Федерація погрожує Північноатлантичному Альянсу військовою відповіддю. Зараз у відносинах двох сторін настає "момент істини". Про це заявив голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, Росія дасть військову відповідь, якщо НАТО продовжить наступати на "хворі точки". Також в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що хочуть термінової відповіді США на свої вимоги щодо так званих "гарантій безпеки".

Наступний рік може стати роком припинення пандемії COVID-19, - ВООЗ

Команда ВООЗ дала деяку надію світу, що зіткнувся з новою хвилею, що 2022 рік стане роком припинення пандемії, яка вже забрала життя понад 5,6 млн людей у всьому світі. Надії покладаються на розробку вакцин другого і третього покоління, а також на подальший розвиток протимікробних препаратів та інших інновацій.

"Ми сподіваємося, що це захворювання стане відносно легким, і ми зможемо його легко запобігти і лікувати", - сказав на брифінгу головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Росія готує кібератаки на енергосистему та урядові сайти України, - NYT

Росія готує масштабні кібератаки проти енергетичної системи та урядових вебресурсів України. США і Великобританія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі з боку Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

За даними видання, США і Великобританія непомітно відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до хакерських атак Росії. Згідно з оцінками американської розвідки, Москва готує масштабні кібернапади на українську енергосистему та урядові вебресурси.

Суд по MH17: захист визнав, що військові з курської бригади були на Донбасі

У Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH17 захист обвинуваченого визнав, що російські військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади Російської Федерації в липні 2014 року перебували на Донбасі і воювали проти України. І вимагав долучити його нібито виправдувальні свідчення.

Перш ніж на судовому засіданні почали зачитувати обвинувачення, захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова вимагв, щоб до справи були долучені покази свідка S45. Зокрема, цей свідок входив до складу 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії і перебував на Донбасі в липні 2014 року. У своїх свідченнях він заявляв, що ракета "Бук" нібито не могла збити малайзійський Boeing, але пізніше відмовився від своїх слів.

В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили карти

Погода в Україні різко зміниться через антициклон, який заморозить країну в середині тижня, але до Різдва 25 грудня все знову зміниться - потеплішає, проте накриє дощем з мокрим снігом.

Що буде з градусами і опадами на цьому тижні - читайте в матеріалі Styler.