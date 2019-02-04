Порошенко пояснив необхідність позачергових парламентських виборів

На думку президента, таким чином вдасться зберегти, зокрема, темпи розвитку України

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему объявил парламентские выборы сразу за президентскими в 2019 году. Об этом он сообщил во время программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

По мнению президента, таким образом удастся сохранить, в частности, темпы развития Украины.

"Сейчас ответственность украинской власти: не дайте остановиться и не дайте развернуть реформу. Мы должны сохранить то, ради чего ребята пошли воевать, сохранить темпы развития Украины. Далее могут обещать, что инвестиции не идут, потому что выборы. Именно поэтому я объявил досрочные парламентские выборы, чтобы сразу же после президентских были выборы парламентские", - сказал Порошенко.

Он добавил, что таким образом у Украины будет период в 4 года без выборов.

Порошенко также отметил, что выборы приводят к популизму в государстве, а не к его развитию.

Напомним, 3 февраля 2019 года Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов на очередных президентских выборах. Сама же регистрация продлится до 8 февраля включительно.